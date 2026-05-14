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IQM e Real Asset Acquisition Corp. annunciano il deposito pubblico della dichiarazione di registrazione (Modulo F-4) presso la SEC statunitense

IQM Finland Oy , leader globale nel settore dei computer quantistici superconduttori full-stack ("IQM", "IQM Quantum Computers" o l'"Azienda") e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una società di acquisizione a scopo specifico ("RAAQ"), hanno annunciato oggi il deposito pubblico di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 (la "Dichiarazione di registrazione"), che include una relazione preliminare sulle deleghe, presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ("SEC") in relazione all’accordo di aggregazione aziendale proposto annunciato il 23 febbraio 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514226231/it/

IQM Radiance quantum computer

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Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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PR Manager
press@iqm.tech

Contatto per gli investitori:
Blair Robertson
VP, Strategy
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