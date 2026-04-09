IQM annuncia il primo Quantum Technology Center negli Stati Uniti nel Discovery District della University of Maryland, entrando a far parte dell'ecosistema di Capital of Quantum

IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dell'informatica quantistica a superconduttori, e Capital of Quantum (CoQ) oggi hanno annunciato la creazione del primo Quantum Technology Center statunitense di IQM nel Discovery District Maryland.

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The Discovery District building that will include IQM’s first U.S. Quantum Technology Center as part of Maryland’s growing quantum innovation ecosystem.

Questa espansione strategica rafforza la presenza di IQM in uno degli ecosistemi quantistici più importanti al mondo e promuove la leadership globale dell'azienda nel settore dei computer quantistici.

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