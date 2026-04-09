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IQM annuncia il primo Quantum Technology Center negli Stati Uniti nel Discovery District della University of Maryland, entrando a far parte dell'ecosistema di Capital of Quantum

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IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dell'informatica quantistica a superconduttori, e Capital of Quantum (CoQ) oggi hanno annunciato la creazione del primo Quantum Technology Center statunitense di IQM nel Discovery District Maryland.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409319729/it/

The Discovery District building that will include IQM’s first U.S. Quantum Technology Center as part of Maryland’s growing quantum innovation ecosystem.

The Discovery District building that will include IQM’s first U.S. Quantum Technology Center as part of Maryland’s growing quantum innovation ecosystem.

Questa espansione strategica rafforza la presenza di IQM in uno degli ecosistemi quantistici più importanti al mondo e promuove la leadership globale dell'azienda nel settore dei computer quantistici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

IQM - Contatti per i media
Email: press@meetiqm.com
Cellulare: +358 (0) 50 479 0845

Email: info@capitalofquantum.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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