Iper personalizzazione su grande scala: perché i marchi devono passare a una strategia di IA agentica

La piattaforma globale di comunicazioni su cloud incentrata sull'IA Infobip , celebrando due decenni di innovazione, prevede un cambiamento imminente e radicale nel coinvolgimento marchio-consumatore. Allontanandosi dall'attuale messaggistica applicazione-persona (A2P), Infobip prevede un ampio cambiamento verso un modello da agente a persona, che alla fine porta a un futuro agente-agente autonomo entro il 2030.

L'evoluzione del coinvolgimento

La rapida adozione dell'intelligenza artificiale sta guidando le imprese verso modelli di comunicazione di IA agentica, alla base di comunicazioni autonome con i clienti in tutti i punti di contatto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260203637116/it/

Per maggiori informazioni, contattare:

Marcelo Nahime

Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić

Bojana.Mandic1@infobip.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire