IonQ si espande nell'UE con la prima rete nazionale di comunicazione quantistica in Slovacchia

IonQ (NYSE: IONQ), l'azienda leader mondiale nel settore quantistico, attraverso la sua controllata ID Quantique (IDQ), oggi ha annunciato l'installazione della prima rete nazionale di comunicazione quantistica in Slovacchia. Sviluppata in collaborazione con l'Istituto di Fisica, l'Accademia slovacca delle scienze (IPSAS), il nuovo sistema offre un'architettura ibrida resiliente progettata per rafforzare l'infrastruttura di cybersicurezza del Paese e supportare i programmi digitali quantistici europei.

Il progetto Slovak Quantum Communication Infrastructure (skQCI) rappresenta una tappa importante nel contributo della Slovacchia all'iniziativa dell'Infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI), che cerca di creare un'infrastruttura per la comunicazione quantistica sicura in tutti gli Stati membri e i territori dell'Unione Europea (UE).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251208682613/it/

IonQ - Contatti per i media:

Cheryl Krauss

cheryl.krauss@ionq.co

Tor Constantino

tor.constantino@ionq.co

IonQ - Contatto con gli investitori:

investors@ionq.co





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire