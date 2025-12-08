Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

IonQ si espande nell'UE con la prima rete nazionale di comunicazione quantistica in Slovacchia

AA

IonQ (NYSE: IONQ), l'azienda leader mondiale nel settore quantistico, attraverso la sua controllata ID Quantique (IDQ), oggi ha annunciato l'installazione della prima rete nazionale di comunicazione quantistica in Slovacchia. Sviluppata in collaborazione con l'Istituto di Fisica, l'Accademia slovacca delle scienze (IPSAS), il nuovo sistema offre un'architettura ibrida resiliente progettata per rafforzare l'infrastruttura di cybersicurezza del Paese e supportare i programmi digitali quantistici europei.

Il progetto Slovak Quantum Communication Infrastructure (skQCI) rappresenta una tappa importante nel contributo della Slovacchia all'iniziativa dell'Infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI), che cerca di creare un'infrastruttura per la comunicazione quantistica sicura in tutti gli Stati membri e i territori dell'Unione Europea (UE).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

IonQ - Contatti per i media:
Cheryl Krauss
cheryl.krauss@ionq.co

Tor Constantino
tor.constantino@ionq.co

IonQ - Contatto con gli investitori:
investors@ionq.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario