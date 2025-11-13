IonQ presenterà varie applicazioni quantistiche reali al Web Summit 2025

IonQ (NYSE: IONQ), leader mondiale nel campo del calcolo quantistico, annuncia la sua partecipazione al Web Summit 2025 , uno dei più grandi eventi tecnologici europei. Chris Ballance, presidente IonQ Quantum Computing e cofondatore di Oxford Ionics, interverrà durante l’AI Summit che si terrà il 13 novembre 2025 alle ore 10:30 ora locale.

La sessione AI Summit, dal titolo “Quantum Without Compromise: The Race to Real-world Applications”, sarà moderata dalla giornalista tecnologica Mary-Ann Russon.

