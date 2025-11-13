Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

IonQ presenterà varie applicazioni quantistiche reali al Web Summit 2025

AA

IonQ (NYSE: IONQ), leader mondiale nel campo del calcolo quantistico, annuncia la sua partecipazione al Web Summit 2025 , uno dei più grandi eventi tecnologici europei. Chris Ballance, presidente IonQ Quantum Computing e cofondatore di Oxford Ionics, interverrà durante l’AI Summit che si terrà il 13 novembre 2025 alle ore 10:30 ora locale.

La sessione AI Summit, dal titolo “Quantum Without Compromise: The Race to Real-world Applications”, sarà moderata dalla giornalista tecnologica Mary-Ann Russon.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente IonQ per i media
press@ionq.co

Referente IonQ per gli investitori
investors@ionq.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario