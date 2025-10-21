Giornale di Brescia
IonQ avvia una partnership con la strategia nazionale per la tecnologia quantistica in Italia e partecipa alla fondazione di Q-Alliance per la creazione congiunta di un hub quantistico

IonQ (NYSE: IONQ), la principale azienda al mondo in ambito quantistico, ha annunciato oggi il proprio ruolo come membro fondatore di Q-Alliance, una nuova iniziativa ambiziosa volta a creare un hub di calcolo quantistico del massimo livello in Lombardia. Creata in linea con la Strategia nazionale per le tecnologie quantistiche in Italia, Q-Alliance riunisce partner del settore pubblico e privato impegnati nella costruzione di un ecosistema quantistico rivolto al futuro.

L'iniziativa, lanciata in occasione del ComoLake2025 Digital Innovation Forum , associa la tecnologia e le competenze avanzate in ambito quantistico di IonQ con l'assistenza delle istituzioni scientifiche italiane e le parti governative interessate.

