IONCHI accoglie AITO e unisce le forze con BMW e Mercedes-Benz per sviluppare reti di ricarica ad alta potenza premium in Cina

IONCHI, la joint venture tra BMW e Mercedes-Benz nel settore dei servizi di ricarica ad alta potenza, ha annunciato oggi che SERES entrerà nella società come azionista con partecipazione paritaria. Attraverso questo investimento azionario, AITO, il marchio premium del Gruppo SERES, supporterà lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica premium di IONCHI. Con questa aggiunta, IONCHI continuerà a fornire servizi di ricarica premium tramite tecnologie avanzate e servizi digitali a tutti i veicoli idonei, offrendo al contempo esperienze di ricarica esclusive ai clienti di BMW, AITO e Mercedes-Benz. L’ampliamento della partnership a tre segna l’inizio di un nuovo capitolo per la rete di ricarica premium, consentendo un’ulteriore crescita e una più ampia copertura della clientela. Ciascuno dei tre azionisti deterrà una quota del 33,3% nella joint venture.

Fondata nel 2024, IONCHI mira a migliorare l’esperienza della mobilità elettrica premium in Cina attraverso una rete pubblica all’avanguardia di ricarica ad alta potenza. La rete privilegia posizioni strategiche nelle aree urbane, combinando ricarica ultra-rapida e affidabile con operazioni e manutenzione di alto livello delle stazioni, servizio clienti e l’utilizzo di energia 100% rinnovabile, offrendo agli utenti un’esperienza di ricarica premium comoda, affidabile e sostenibile.

Nuove prospettive di crescita attraverso una partnership rafforzata

BMW e Mercedes-Benz accolgono con favore la partecipazione di AITO e collaboreranno con il nuovo partner per cogliere nuove opportunità di espansione geografica, aumento della densità della rete e innovazione dei servizi di IONCHI. La collaborazione riflette l’impegno condiviso di tutte le parti nel promuovere ulteriormente lo sviluppo di infrastrutture di ricarica di alta qualità e sostenere la crescita continua della mobilità elettrica in Cina.

La rete di ricarica di IONCHI mira a fornire servizi premium a tutti i clienti di veicoli elettrici. I clienti di BMW, AITO e Mercedes-Benz beneficeranno, oltre ai servizi base premium di IONCHI, di vantaggi esclusivi quali la prenotazione online e l’assegnazione prioritaria della potenza.

Impegno per la mobilità sostenibile in Cina

Attraverso l’espansione continua di infrastrutture di ricarica di alta qualità e l’integrazione di tecnologie avanzate, IONCHI continuerà a contribuire allo sviluppo dell’ecosistema della mobilità elettrica in Cina. Inoltre, tutti gli azionisti condividono un impegno a lungo termine nel sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Paese.

L’operazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti.

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Company Name: Seres Group Co., Ltd.

Contact: Zhao Yan Yu

Email: yanyu.zhao@seres.cn

Website: https://en.seres.cn/





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