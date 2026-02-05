Invivoscribe® presenta il test LeukoStrat® KMT2A + MRD per favorire i progressi dei test ad alta sensibilità per la leucemia nelle sperimentazioni cliniche e nella gestione dei pazienti a livello globale

Invivoscribe, azienda leader nell'ambito della medicina di precisione e dei test della malattia residua misurabile (MRD), ha annunciato oggi l'aggiunta del test e software LeukoStrat ® KMT2A + MRD al proprio portafoglio oncologico leader del settore. Il test sfrutta la tecnologia digital PCR (dPCR) a sostegno sia dello screening che del monitoraggio longitudinale accurato della MRD per i riarrangiamenti del gene KMT2A nei soggetti affetti da leucemia mieloide acuta (AML). Questo test quantitativo è attualmente disponibile per l'uso a scopo di ricerca nelle sperimentazioni cliniche e come kit standalone per l'acquisto da parte dei nostri clienti globali, non appena verrà reso disponibile come servizio nei nostri laboratori regionali LabPMM ® a livello globale.

