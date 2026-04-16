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Invivoscribe annuncia PrepQuant™ System, una piattaforma integrata di preparazione dei campioni che standardizza e semplifica i flussi di lavoro preanalitici

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Invivoscribe ® , un leader globale nella diagnosi di precisione e nell'analisi della malattia residua misurabile (MRD), oggi ha annunciato il lancio del PrepQuant System , una nuova piattaforma di preparazione di campioni che integra l' estrazione, la concentrazione e la quantificazione di acido nucleico con un unico strumento automatizzato. Questo sistema innovativo è progettato per standardizzare la preparazione dei campioni e semplificare i flussi di lavoro preanalitici per ridurre i costi ed eliminare una delle fonti primarie di discrepanze nei test molecolari.

Sviluppato in collaborazione con Hitachi High-Tech Corporation , il PrepQuant System unisce la competenza di Invivoscribe nello sviluppo di analisi molecolari standardizzate, offrendo servizi di analisi cliniche a livello globale, assieme alle comprovate competenze tecnologiche e produttive di Hitachi High-Tech.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

inquiry@invivoscribe.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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