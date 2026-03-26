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Invivoscribe® amplia il portafoglio IVDR con la certificazione del test IdentiClone® Dx IGH

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Invivoscribe, leader globale nella diagnostica di precisione e nei test per la malattia residua misurabile (MRM), è orgogliosa di annunciare che il suo test IdentiClone Dx IGH ha ricevuto la certificazione di classe C secondo il regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR) 2017/746 nell'Unione europea (UE). La disponibilità commerciale del test con certificazione IVDR è prevista a inizio aprile 2026.

L'IVDR sostituisce la precedente direttiva relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDD), introducendo requisiti notevolmente più rigidi per le prove cliniche, la valutazione delle prestazioni, la tracciabilità e la sorveglianza post-commercializzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

inquiry@invivoscribe.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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