Intuit Mailchimp avvia una nuova era per la commercializzazione nell’e-commerce redditizia grazie a funzionalità avanzate basate sui dati

Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), la piattaforma tecnologica finanziaria globale che produce Intuit TurboTax , Credit Karma , QuickBooks e Mailchimp , oggi ha annunciato il lancio di una serie di innovazioni di prodotto per Mailchimp che permettono una crescita accompagnata da utili per le imprese di e-commerce. Basati sulla piattaforma Intuit, i potenziamenti includono nuovi modi per i negozianti di connettere i dati e attivare campagne omnicanale, che consentono di generare un ROI fino a 30 volte superiore per i clienti e-commerce 1 senza costi o complicazioni aggiuntivi.

Per le piccole e medie imprese di vendita online, l’acquisizione di clienti e la crescita stanno diventando sempre più difficili da misurare e ottimizzare. Solo il 33% delle imprese di vendita afferma che i loro messaggi pre-opt-in sono altamente allineati, per cui è difficile capire quali attività generino ordini e dove si perdono ricavi. Senza una visione unificata dei dati, alle imprese di vendita mancano l’attribuzione chiara e dati approfonditi sul ROI. La posta elettronica rimane un motore di ricavi fondamentale per il 69% delle imprese di vendita , ma massimizzarne l’impatto dipende sempre di più da dati unificati e automazioni che le aiutino a concentrare gli investimenti su ciò che funziona e a dare impulso a una crescita misurabile.

“Le imprese di vendita nel settore dell’e-commerce sono sotto pressione per dimostrare l’impatto di ogni campagna sui ricavi”, spiega Diana Williams , Vicepresidente prodotto Intuit Mailchimp. “Con questa nuova versione i clienti Mailchimp si avvantaggeranno del 26% in più di trigger per l’e-commerce – riunendo dati avanzati, automazione e analisi in un’unica piattaforma che aiuta le imprese a eseguire rapidamente, gestire campagne sofisticate e vedere esattamente come il marketing influisca sul ROI”.

Nuove funzionalità progettate per la crescita del commercio elettronico

Le nuove funzionalità affrontano direttamente i problemi principali segnalati oggi dalle imprese operanti nel settore dell’e-commerce: tempo limitato, mancanza di competenze nel marketing, incertezza sul ROI e dati frammentati su varie piattaforme.

Trasformare i dati in vendite: basandosi sull’integrazione con Shopify perfezionata, Mailchimp Site Tracking Pixel e nuove connessioni con piattaforme di recensioni come Yotpo e Judge.me aggregano i dati di e-commerce e il sentiment dei clienti per i quali è stato dato il consenso. Le imprese di vendita possono creare segmenti più intelligenti (come acquirenti ad alto valore, clienti a rischio o potenziali clienti che probabilmente acquisteranno la prossima volta) e promuovere automazioni avanzate senza dover usare simultaneamente vari strumenti.

Raggiungere i clienti su più canali e collegare le compagne direttamente alle vendite: l’espansione della copertura sms in Europa 2 , l’opt-in istantaneo via pop-up e i codici sconto unici in moduli e automazioni sms aiutano i brand a raggiungere i clienti in tutto il mondo sui dispositivi mobili mentre facilitano raccogliere i consensi e monitorare con precisione quali campagne generano ordini. La messaggistica transazionale potenziata tramite un’API unificata consente agli sviluppatori di attivare notifiche cruciali, mentre i responsabili della commercializzazione gestiscono i contenuti in linea con il brand direttamente da Mailchimp.

Sapere cosa funziona e ottimizzare con fiducia: un dashboard di marketing omnicanale rinnovato unifica le funzionalità di e-mail, sms, automazioni ed eventi di e-commerce in un’unica visualizzazione. Le imprese possono vedere quali messaggi e percorsi generano ricavi, in quali punti i clienti abbandonano il processo e come ottimizzare la spesa tra i vari canali.

Transizione a Mailchimp senza rallentare: nuovi strumenti di migrazione e supporto specifici per l’e-commerce facilitano il passaggio a Mailchimp permettendo di trasferire contatti, segmenti, modelli e flussi chiave con tempi di inattività minimi.

IA che va da dati approfonditi all’esecuzione: Mailchimp trasforma dati in azione grazie all’analisi predittiva per individuare i clienti ad alto valore e quelli a rischio, a strumenti basati sull’IA per creare rapidamente contenuti coerenti con il brand e modelli riutilizzabili oltre a un’ integrazione con ChatGPT che aiuta a creare, perfezionare e lanciare campagne omnicanale basate sui dati attraverso e-mail, sms e automazioni.

ROI dimostrato per le imprese di e-commerce

Mailchimp offre già risultati misurabili per i clienti nel settore del commercio elettronico e le nuove funzionalità sono state studiate per amplificare l’impatto. Ad esempio, Gruppo Terroni , che opera nel settore dell’ospitalità e ha sedi a Toronto e Los Angeles, ha utilizzato le automazioni e-commerce Mailchimp con il proprio punto vendita collegato a Shopify per rivolgersi ai membri inattivi del loro wine club. Una singola campagna segmentata, che offriva accesso istantaneo a una libreria di guide ai vini, ha generato un tasso di apertura del 77% e una percentuale di clic del 28%, producendo 8.000 dollari di ricavi ricorrenti mensili.

Accedere a questi strumenti passando a Mailchimp è più facile che mai. “Sono rimasto sbalordito”, racconta Ali Mann di Kaylin + Kaylin Pickles , un cliente Mailchimp che ha lasciato Klaviyo nel 2025 per ridurre i costi e accedere a un supporto più strategico. La sua prima campagna è stata lanciata in meno di un mese e i tassi di apertura sono più che raddoppiati.

I clienti e-commerce hanno riferito un risparmio medio di 16 ore a settimana dopo l’implementazione di Mailchimp 3 , mentre gli utenti che utilizzano campagne di commercializzazione tramite sms Mailchimp hanno registrato un ROI fino a 22 volte superiore 4 dopo il lancio della prima campagna. E i clienti Mailchimp che collegano i loro account con Shopify stanno riscontrando un ritorno sull’investimento fino a 41 dollari per ogni dollaro speso con Mailchimp 5 .

“Siamo un’azienda globale presente in quasi tutti i paesi del mondo e stiamo offrendo un’incredibile innovazione per l’e-commerce che garantisce un ROI reale”, conclude Ciarán Quilty, Vicepresidente senior operazioni internazionali Intuit. “Stiamo fornendo alle piccole e medie imprese dati connessi, automazione e intelligenza artificiale che, semplicemente, lavorano insieme; per questo passare a Mailchimp Intuit non è solo la scelta più facile oggi, è quella essenziale per la crescita di domani”.

Legando le funzionalità di marketing all’avanguardia ai risultati commerciali e alla più ampia piattaforma finanziaria Intuit, Mailchimp aiuta le aziende che vendono online non solo a gestire campagne migliori, ma anche a operare come imprese più redditizie e che si basano sui dati.

Disponibilità

Il lancio delle nuove funzionalità dedicate all’e-commerce – lo strumento proprietario Mailchimp Site Tracking Pixel, l’espansione degli sms e della messaggistica transazionale, il dashboard di marketing omnicanale e gli strumenti di migrazione potenziati – è previsto a livello globale a partire dal 10 febbraio per i piani Mailchimp idonei.

1 Sulla base dei ricavi e-commerce attribuibili alle campagne Mailchimp di utenti con un piano pagato svoltesi da agosto 2024 ad agosto 2025. Il calcolo del ROI richiede un punto vendita di e-commerce collegato a un account Mailchimp. I risultati variano. 2 Il marketing via sms Mailchimp è attualmente disponibile in 37 paesi e territori del mondo, inclusi 34 in Europa grazie all’espansione di questo mese in Belgio, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Portogallo, Grecia, Polonia, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Islanda, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Lituania, Jersey, Isola di Man, Guernsey, Albania, San Marino, Isole Faroe, Moldavia e Gibilterra. 3 I clienti e-commerce che riportano un risparmio di tempo dopo l’implementazione di Mailchimp citano una media di 16,4 ore risparmiate a settimana tra gestione del pubblico, creazione di contenuti email e sms, impostazione e gestione delle campagne, reporting e analisi. 4 ROI fino a 22 volte superiore: sulla base dei ricavi e-commerce attribuibili alle campagne di commercializzazione tramite sms degli utenti Mailchimp e sulla spesa per gli sms Mailchimp (escluso il costo del piano) entro un anno dal lancio della prima campagna di sms, nel periodo compreso tra il 01/10/24 e il 17/10/25. Il calcolo del ROI richiede un negozio e-commerce collegato a un account Mailchimp. Sono esclusi gli sms tramite short code. I risultati possono variare. 5 I dati citati si basano esclusivamente su dati Intuit e non includono né riflettono i dati Shopify.

Informazioni su Intuit: Intuit è la piattaforma tecnologica finanziaria globale che favorisce la prosperità per le persone e le community che serviamo. Con circa 100 milioni di clienti in tutto il mondo che usano prodotti come TurboTax , Credit Karma , QuickBooks e Mailchimp , riteniamo che tutti debbano avere l’opportunità di prosperare. Non cessiamo mai di impegnarci per scoprire modi nuovi e innovativi di rendere possibile tutto questo. Visitateci su Intuit.com e seguiteci sui social per le informazioni più recenti su Intuit e sui nostri prodotti e servizi.

Queste informazioni hanno lo scopo di delineare la direzione generale del nostro prodotto, ma non rappresentano alcun obbligo e non devono essere utilizzate per prendere una decisione di acquisto. Per determinate caratteristiche e funzionalità potrebbero applicarsi termini, condizioni e costi aggiuntivi. Potrebbero essere applicati criteri di idoneità. Le offerte, le caratteristiche e le funzionalità del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Le caratteristiche e le funzionalità variano in base al tipo di piano. Mailchimp e Shopify sono venduti separatamente. È disponibile l’integrazione. Gli sms (inclusi gli sms transazionali) sono disponibili come add-on per i piani a pagamento in paesi selezionati, previa richiesta e accettazione dei termini.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni si prega di contattarci a mc-pr@intuit.com .





