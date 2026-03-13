Intertek lancia la serie di servizi completi Digital Product Passport

Intertek, un fornitore di Total Quality Assurance alle industrie di tutto il mondo, ha annunciato il lancio della sua suite di servizi potenziati Digital Product Passport (DPP). Il pacchetto comprende un servizio completo di consulenza progettata per aiutare produttori, marchi e rivenditori a orientarsi nello scenario di norme e sostenibilità in rapida evoluzione, associato ai passaporti di prodotti digitali e alla conformità all'economia circolare.

Mark Thomas, Vicepresidente esecutivo, Global Sustainability, Assurance, Agri World and Food di Intertek, ha dichiarato: “Con l'introduzione di quadri normativi per migliorare le prestazioni di sostenibilità dei prodotti, le aziende devono affrontare pressioni crescenti per implementare a livello globale sistemi solidi per la trasparenza, la tracciabilità e la rendicontazione di sostenibilità. Questo cambiamento segna un notevole traguardo normativo, che richiede alle organizzazioni di rafforzare la governance dei dati, coinvolgere con maggiore efficacia i fornitori e dimostrare prestazioni di sostenibilità credibili e verificabili nell'intero ciclo di vita dei prodotti”.

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