InterSystems nomina l'ex leader del NHS e del Mass General, Tim Ferris, come vicepresidente della divisione Healthcare Practice

InterSystems, leader globale nelle tecnologie per la gestione dei dati sanitari, ha annunciato oggi la nomina di Tim Ferris, M.D., a vicepresidente della divisione Healthcare. L’annuncio è stato dato in occasione della HIMSS Global Health Conference & Exhibition 2026.

Nel suo nuovo ruolo, Ferris contribuirà a guidare la direzione clinica e strategica delle soluzioni sanitarie di InterSystems a livello globale, mettendo a disposizione una visione ampia e trasversale del settore. Sulla base della sua esperienza, opererà come advisor strategico per i clienti di InterSystems e supporterà lo sviluppo di soluzioni tecnologiche orientate alle esigenze reali degli stakeholder e promuoverà il dibattito sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata alla sanità.

Ferris porta in InterSystems una prospettiva internazionale unica nel panorama healthcare. La sua carriera abbraccia 30 anni di attività come medico di base, la direzione di prestigiose strutture negli Stati Uniti, la responsabilità nella governance tecnologica a livello nazionale nel Regno Unito e lo sviluppo di startup nel campo dell’health-tech e dell’intelligenza artificiale.

“Pochi leader al mondo hanno una visione così ampia e articolata del settore sanitario come Tim Ferris”, ha dichiarato Don Woodlock, President di InterSystems. "Ha maturato esperienza come medico in prima linea, ha guidato migliaia di professionisti in uno dei sistemi ospedalieri più prestigiosi al mondo, ha contribuito alla definizione delle politiche sanitarie nazionali nel Regno Unito. Questo percorso lo rende la persona ideale per contribuire a progettare soluzioni tecnologiche di successo per l’intero ecosistema sanitario".

Recentemente, il dottor Ferris è stato presidente del settore sanità di Red Cell Partners, un incubatore tecnologico e una società di investimenti. In precedenza, in qualità di direttore nazionale della trasformazione digitale presso il National Health Service (NHS) inglese, ha gestito un budget di 2,5 miliardi di dollari e ha guidato una massiccia accelerazione della digitalizzazione sei servizi sanitari. Durante il suo mandato, ha contribuito all’espansione della NHS App, oggi utilizzata da oltre 40 milioni di cittadini, alla migrazione dei servizi dati nazionali verso il cloud e alla definizione di accordi strategici con importanti aziende globali nei settori tecnologico e biotech.

Prima della sua esperienza nel NHS, Ferris è stato CEO e Chair della Massachusetts General Physicians Organization e Senior Vice President for Population Health presso Mass General Brigham. In questi ruoli, ha supervisionato 3.000 medici e ha guidato un’organizzazione integrata di cura orientata ai risultati che ha raggiunto risultati di eccellenza a livello nazionale in termini di qualità, generando oltre 1 miliardo di dollari di risparmi complessivi per il sistema sanitario.

Riconosciuto a livello internazionale nel campo dell’health IT e formatosi presso Harvard, Ferris è Professore di Medicina presso Harvard University dal 2018. È autore di oltre 120 pubblicazioni sulla misurazione della qualità, sulla tecnologia dell'informazione sanitaria e sulla salute della popolazione e attualmente svolge un ruolo di consulenza per l'Università di Stanford.

Informazioni su InterSystems

InterSystems è il fornitore di tecnologia per la gestione dei dati che alimenta alcune delle applicazioni di nuova generazione più importanti nel mondo in settori come la sanità, le amministrazioni pubbliche e le grandi organizzazioni private. La piattaforma tecnologica di InterSystems consente di gestire ed integrare enormi quantità di dati da qualsiasi sistema, realizzando in tempi rapidi applicazioni mission critical per le esigenze più complesse. Alcune delle soluzioni includono sistemi informativi ospedalieri, cartelle cliniche e fascicoli sanitari per le organizzazioni che si prendono cura della salute dei pazienti e della popolazione. L’impegno di InterSystems per l’eccellenza è dimostrato non solo dai numerosi riconoscimenti, ma soprattutto dal supporto 24x7 a clienti e partner. Società privata con sede centrale a Cambridge, Massachusetts (USA), InterSystems ha 38 uffici in 28 paesi del mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito InterSystems.com.

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