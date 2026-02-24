Intersolar Europe: l'industria europea del fotovoltaico risponde ai cambiamenti del mercato: attenzione al FV ibrido e nuovi modelli di finanziamento

Il mercato fotovoltaico europeo continua a crescere. Stando all'ultimo European Market Outlook di SolarPower Europe, il 2025 ha segnato un altro anno di successo per il fotovoltaico (FV) nell'Unione europea. Quando si tratta di indici di espansione annuale, la Germania è in cima alla classifica, seguita da Spagna, Francia, Italia e Polonia. L'importanza dell'energia solare per soddisfare la domanda energetica in Europa continua a crescere. Allo stesso tempo, molti Paesi stanno cambiando sovvenzioni e modelli di finanziamento, creando nuove sfide per gli investitori. Mentre gli strumenti normativi, come i Contratti per Differenza (CFD), offrono un nuovo ordine, l'industria sta rispondendo con soluzioni basate sul mercato, come centrali fotovoltaiche ibride e power purchase agreements (PPA) ibridi.

Intersolar Europe 2026 places greater focus on hybrid PV power plants.

