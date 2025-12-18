Giornale di Brescia
Interactive Brokers riprogetta l'app di IBKR GlobalTrader per un trading mobile più semplice e più intelligente

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale automatizzato, oggi ha annunciato il lancio della sua app mobile riprogettata IBKR GlobalTrader. La piattaforma di trading aggiornata riflette l'impegno dell'azienda di offrire strumenti intuitivi e accessibili per investitori più o meno esperti.

La nuova versione offre un'interfaccia più rapida e potente con nuove capacità, compreso l'accesso integrato a contratti di previsione, sommari di notizie generati dall'AI e una sezione Explora riprogettata che aiuta gli investitori a identificare opportunità nei mercati globali.

Interactive Brokers Group, Inc.
Media: Katherine Ewert, media@ibkr.com



