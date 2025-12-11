Interactive Brokers abilita l'accesso alla borsa B3 in Brasile

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatico globale, ha annunciato oggi che i clienti idonei al di fuori del Brasile possono ora scambiare titoli azionari brasiliani tramite B3, la borsa valori brasiliana. Questa espansione offre agli investitori ulteriori modi per accedere tramite un'unica piattaforma unificata a opportunità di mercato emergenti in America Latina, oltre che ad azioni globali, opzioni, futures, valute, obbligazioni, fondi e altro ancora.

La borsa B3 è uno dei mercati più attivi e liquidi della regione. Grazie a questa aggiunta, gli investitori potranno accedere direttamente alla negoziazione dei titoli azionari brasiliani, oltre che a più di 160 mercati a livello mondiale che utilizzano le potenti piattaforme di trading e gli strumenti di Interactive Brokers.

