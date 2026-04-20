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Inspirit Capital acquisterà Kaplan Languages Group

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Inspirit Capital, un investitore specializzato in scissioni di rami d'azienda, è lieta di annunciare i suoi piani di acquisizione di KLG Kaplan Languages Group (“KLG”), una piattaforma di formazione linguistica globale leader nel settore da Kaplan. Tutte le condizioni di vendita sono state soddisfatte e il perfezionamento è previsto per il 1° maggio.

KLG comprende Kaplan International Languages, Alpadia Language Schools, Azurlingua e ESL Education. Dal 2006, KLG offre istruzione linguistica di alta qualità, aiutando gli studenti a raggiungere i propri obiettivi linguistici attraverso l'eccellenza accademica, l'immersione culturale ed esperienze che cambiano la vita.

Inspirit Capital supporterà KLG nella realizzazione dei suoi ambiziosi piani di crescita, continuando al contempo a svolgere la sua missione fondamentale di trasformare la vita delle persone attraverso l'insegnamento linguistico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Inspirit Capital: Paul Youens, pyouens@inspiritcap.com
KLG: Noemi Hernandez, noemi.hernandez@kaplan.com
Kaplan: Elizabeth Hess, elizabeth.hess@kaplan.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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