Insight lancia Insight AI, un nuovo modo di ottenere risultati di intelligenza artificiale

AA

Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT) oggi ha annunciato il lancio di Insight AI, una suite completa di servizi e competenze ideate per affrontare gli ostacoli più comuni alla realizzazione del valore. Insight AI offre ai suoi clienti un approccio pragmatico, una tabella di marcia trasparente dall'ideazione al ROI, con le competenze, gli strumenti e il motore di fornitura di cui hanno bisogno i nostri clienti per superare la visione e la sperimentazione.

“L'intelligenza artificiale non ci è nuova, ma stiamo introducendo un nuovo modo di eseguire con l'IA”, ha commentato Joyce Mullen, Presidente e CEO di Insight.

  3. Ricarica la pagina se necessario