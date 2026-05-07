INRIX presenta uno standard globale per l'intelligenza dei segnali del traffico

INRIX , un leader globale nell'analisi dei trasporti e nell'intelligence della mobilità, oggi ha annunciato una serie di importanti aggiornamenti alla sua piattaforma pluripremiata Signal Analytics TM . Questi aggiornamenti offrono scalabilità senza precedenti, fiducia statistica e flessibilità nell'abbinamento della metodologia comprovata delle prestazioni della segnaletica di INRIX con nuovi dati sul traffico appena integrati, creando la soluzione di analisi dei segnali più completa e ricca di dati ad oggi.
“INRIX Signal Analytics fa risparmiare ore di monitoraggio ogni settimana identificando i punti problematici e consentendo di prendere decisioni basate sui dati che migliorano l'efficienza e la sicurezza nei nostri incroci stradali.”
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505657414/it/
Contatto per i media
Lucy Meneghello
Communiqué PR per INRIX
INRIX@communiquepr.com
2062824923 int. 129
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire