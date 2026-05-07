INRIX presenta uno standard globale per l'intelligenza dei segnali del traffico

INRIX , un leader globale nell'analisi dei trasporti e nell'intelligence della mobilità, oggi ha annunciato una serie di importanti aggiornamenti alla sua piattaforma pluripremiata Signal Analytics TM . Questi aggiornamenti offrono scalabilità senza precedenti, fiducia statistica e flessibilità nell'abbinamento della metodologia comprovata delle prestazioni della segnaletica di INRIX con nuovi dati sul traffico appena integrati, creando la soluzione di analisi dei segnali più completa e ricca di dati ad oggi.