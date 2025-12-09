INNIO vince il prestigioso German Sustainability Award 2026

INNIO Group ha ricevuto il German Sustainability Award for Companies 2026, il premio tedesco per la sostenibilità delle aziende. Alla 18a cerimonia annuale tenutasi a Düsseldorf, INNIO è stata nominata vincitrice nella categoria “Engines and Turbines” nel settore “Machines and Installations”. Riconosciuto tra le distinzioni più rispettate d'Europa per la responsabilità aziendale, il German Sustainability Award riflette l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e quindi le aree chiave della trasformazione, quali il clima, la biodiversità, le risorse, la catena di fornitura e la società.

“Questo premio è un importantissimo riconoscimento per tutto il nostro team e convalida il nostro approccio all'innovazione sostenibile a 360 gradi attraverso la catena del valore”, ha dichiarato Marcin Kawa, VP della Sostenibilità per INNIO Group.

Susanne Reichelt

INNIO Group

+43 664 80833 2382

susanne.reichelt@innio.com





