INNIO fornirà tecnologia per un importante progetto in Texas volto a rafforzare la stabilità della rete

INNIO Group, azienda leader nella fornitura di soluzioni e servizi, sta collaborando con la società di energia elettrica statunitense Greenville Electric Utility System (GEUS) a una storica centrale elettrica da 104 megawatt (MW). La nuova centrale è progettata per aiutare a rinforzare la stabilità della rete, coprire i carichi di picco e consentire una maggiore integrazione dell'energia rinnovabile.

“Questo progetto è un importante traguardo per il Texas e per INNIO. Grazie alla capacità di avvio rapido, la flessibilità e la sostenibilità, l'infrastruttura energetica che stiamo creando possiede le caratteristiche necessarie per le reti moderne: affidabilità, promozione della crescita e supporto dell'espansione delle energie rinnovabili”, ha dichiarato Dr. Olaf Berlien, Presidente e CEO di INNIO Group.

