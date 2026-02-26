INNIO firma un accordo definitivo di acquisizione delle attività di Enerflex APAC, ampliando le capacità dei servizi nella regione Asia-Pacifico
INNIO Group, fornitore leader di soluzioni e servizi in ambito energetico, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo con Enerflex Ltd. (TSX: EFX) (NYSE: EFXT) per acquisire le operazioni aziendali post-vendita in Australia, Thailandia e Indonesia. La transazione promuove la strategia di INNIO di rafforzamento della sua presenza nella regione Asia-Pacifico (APAC) e di miglioramento della prossimità ai clienti. La transazione è subordinata alle consuete condizioni di chiusura e autorizzazioni normative. La chiusura è prevista per la seconda metà del 2026.
L'attività post-vendita di Enerflex APAC opera principalmente in tre Paesi e otto sedi.
Per maggiori informazioni, contattare:
Alexander Becker
INNIO Group
+43 664 80833 1998
alexander.becker@innio.com
