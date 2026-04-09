INNIO e Rehlko sottoscrivono un accordo-quadro relativo a una capacità di motori a gas pari a 1,25 GW

INNIO Group oggi ha annunciato la firma con Rehlko di un accordo-quadro strategico per motori a gas che garantisce una capacità di 1,25 gigawatt (GW) nei prossimi tre anni. L'accordo, che formalizza e amplia l'attuale contratto definitivo per la fornitura di 700 MW già in essere con Rehlko, incluso nell'accordo pluriennale garantito, nasce per supportare la domanda in rapida crescita generata da data center e da progetti di generazione flessibile nei principali mercati globali.

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INNIO and Rehlko announce framework agreement for 1.25 GW of gas engine capacity

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