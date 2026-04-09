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INNIO e Rehlko sottoscrivono un accordo-quadro relativo a una capacità di motori a gas pari a 1,25 GW

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INNIO Group oggi ha annunciato la firma con Rehlko di un accordo-quadro strategico per motori a gas che garantisce una capacità di 1,25 gigawatt (GW) nei prossimi tre anni. L'accordo, che formalizza e amplia l'attuale contratto definitivo per la fornitura di 700 MW già in essere con Rehlko, incluso nell'accordo pluriennale garantito, nasce per supportare la domanda in rapida crescita generata da data center e da progetti di generazione flessibile nei principali mercati globali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409793488/it/

INNIO and Rehlko announce framework agreement for 1.25 GW of gas engine capacity

INNIO and Rehlko announce framework agreement for 1.25 GW of gas engine capacity

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per ulteriori informazioni:
Alexander Becker
INNIO Group
+43 664 80833 1998
alexander.becker@innio.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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