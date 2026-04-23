INNIO e Net Zero Innovation Hub offrono una prima dimostrazione mondiale di un sistema di alimentazione di backup da 3 MW per data center al 100% a idrogeno

INNIO Group, assieme al Net Zero Innovation Hub for Data Centers, ha portato a termine per la prima volta nel settore una storica dimostrazione di alimentazione di backup per data center, realizzata mediante motori a gas alimentati al 100% a idrogeno su una scala di 3 MW. Il test è stato condotto come parte della strategia strutturata e collaborativa dell'Hub, volta a identificare e convalidare tecnologie innovative per consentirne l'implementazione su larga scala nel settore dei data center. Esperti tecnici di Microsoft, Google e Data4 hanno assistito dal vivo ai test per valutare le prestazioni rispetto ai requisiti operativi dei data center.

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World-First 3 MW Demonstration of 100% Hydrogen Backup Power for Data Centers by INNIO and the Net Zero Innovation Hub, witnessed by technical experts from Microsoft, Google, and DATA4

I motori a gas naturale di INNIO sono noti per le loro capacità di avvio rapido, una una risposta transitoria eccellente e prestazioni stabili. Ora, queste caratteristiche di prestazioni sono state dimostrate con successo con l'idrogeno.

Durante i test sulla classe da 3 MW presso lo stabilimento di ricerca di INNIO, il motore Jenbacher alimentato a idrogeno ha soddisfatto i profili esigenti di risposta per operazioni mission-critical di data center. Questo traguardo è stato convalidato grazie all'impiego di diversi profili di carico generati dall'intelligenza artificiale e di forti e rapide fluttuazioni di carico per simulare le condizioni reali dei data center. Gli esperti tecnici di Microsoft, Google e Data4 hanno presenziato ai test dal vivo e hanno valutato le prestazioni in base a requisiti di date center reali, confermando il fatto che i motori a idrogeno rappresentano una soluzione promettente per il backup e per il fabbisogno energetico primario per i data center di nuova generazione ad alto consumo.

Questo test fa parte della strategia strutturata e collaborativa dell'hub, volta a diffondere l'innovazione. Presso l'hub, i leader del settore dei data center definiscono congiuntamente i requisiti delle nuove tecnologie da implementare su larga scala nei data center. Dopo una richiesta di informazioni (RFI) a livello globale relativa a soluzioni di backup a basse emissioni di carbonio, l'idrogeno e i combustibili puliti sono stati selezionati come alternativa ai generatori di backup a diesel. La tecnologia dei motori a gas Jenbacher di INNIO è stata scelta per la validazione su scala MW; l'azienda ha preparato ed eseguito con successo il test in collaborazione con il team tecnico dell'hub. Il team dell'hub comprende partner del settore quali Data4, Google, Microsoft, Schneider Electric e Vertiv.

A fronte dell'accelerazione della crescita dei carichi alimentata dall'IA, gli operatori dei data center stanno dando priorità alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla rapidità di implementazione e alla decarbonizzazione. Gli analisti di settore prevedono che i sistemi energetici "behind-the-meter" e ibridi nei data center di nuova costruzione passeranno dal 10-20% nel 2025 al 50-60% entro il 2030, evidenziando la necessità di alternative scalabili e a basse emissioni di carbonio ai sistemi di backup basati sul diesel.

"I data center sono la colonna portante dell'economia digitale e il loro fabbisogno energetico sta aumentando rapidamente. Questo test di validazione dimostra che la tecnologia di INNIO garantisce le prestazioni transitorie, la resilienza e la flessibilità richieste dai data center, anche quando funzionano al 100% a idrogeno", ha dichiarato Olaf Berlien, Presidente e CEO di INNIO Group.

"Il successo di questo test conferma non solo la validità di una soluzione di backup pulita e scalabile, ma anche l'innovativo approccio collaborativo dell'hub, volto ad accelerare l'adozione di soluzioni innovative nel settore dei data center", ha aggiunto Alberto Ravagni, CEO del Net Zero Innovation Hub for Data Centers.

Le soluzioni di alimentazione di emergenza e principale a base di idrogeno, installate a valle del contatore, rappresentano una soluzione promettente per l'alimentazione di emergenza e principale a basse emissioni di carbonio, consentendo una più rapida implementazione dei data center, l'integrazione nella rete elettrica e la stabilizzazione della rete stessa. INNIO Group e il Net Zero Innovation Hub for Data Centers prevendono di continuare a collaborare sull'ampliamento di questa soluzione, concentrandosi su fattori chiave quali la disponibilità di combustibile, le infrastrutture, lo stoccaggio, le autorizzazioni, le capacità di funzionamento a doppia alimentazione e l'integrazione nell'architettura del data center.

Informazioni su INNIO Group

INNIO Group è un fornitore leader di soluzioni e servizi energetici che consente alle industrie e alle comunità di trasformare già oggi l'energia sostenibile in realtà. Attraverso i suoi marchi Jenbacher e Waukesha e la sua piattaforma digitale myplant basata sull'IA, INNIO Group offre soluzioni innovative per l'infrastruttura di alimentazione dei data center, una generazione di alimentazione distribuita e applicazioni di compresssione. Grazie alle sue soluzioni e ai suoi servizi energetici flessibili, scalabili e resilienti, INNIO Group consente ai propri clienti di guidare la transizione energetica lungo la catena di valore dell'energia e aiuta a garantire una fornitura energetica affidabile anche quando la rete non è disponibile.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di INNIO Group all'indirizzo innio.com . È possibile seguire INNIO Group su X e LinkedIn .

INNIO, Jenbacher, Waukesha e myplant sono marchi o marchi registrati di INNIO Group o di una delle sue filiali nell'Unione europea, negli Stati Uniti o in altri Paesi. Per un elenco dei marchi di INNIO Group, visitiare il sito innio.com/trademarks . Tutti gli altri marchi e nomi di società sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Informazioni sul Net Zero Innovation Hub for Data Centers

Il Net Zero Innovation Hub for Data Centers riunisce i leader del settore dei data center per accelerare la distribuzione di soluzioni avanzate per l'azzeramento delle emissioni nette. Sotto la guida di Danfoss, Data4, Google, Microsoft, Schneider Electric e Vertiv, l'hub elimina i rischi tecnici, commerciali, normativi e finanziari, liberando l'innovazione. Grazie a un'esclusiva metodologia di innovazione collaborativa e strutturata, il suo obiettivo è promuovere una crescita sostenibile dei data center, consentendo la transizione verso un futuro a emissioni zero.

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Net Zero Innovation Hub for Data Centers

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