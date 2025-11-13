INNIO alimenterà la stabilità della rete britannica con un progetto epocale vicino a Londra

INNIO Group e Clarke Energy stanno collaborando per fornire una delle centrali termoelettriche a turbogas ad alta velocità per picchi di consumo più grandi al mondo a Thurrock, Inghilterra. A tal fine, le due aziende hanno già firmato un contratto nel 2024. L'impianto di generazione flessibile da 450-MW è in fase di costruzione da parte di Statera Energy, sviluppatore, proprietario e operatore leader nel settore delle risorse energetiche flessibili.

Thurrock Flexible Generation Project (c) Statera Energy

Per maggiori informazioni, contattare:

Susanne Reichelt

INNIO Group

+43 664 80833 2382

susanne.reichelt@innio.com





