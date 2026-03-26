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Infobip sostiene migliaia di startup e scaleup attraverso lo Startup Tribe Programme

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La piattaforma globale di comunicazioni su cloud basata sull'AI Infobip , che celebra quest'anno il suo 20 o anniversario, ha sostenuto migliaia di startup e scaleup provenienti da oltre 120 Paesi nei primi cinque anni del suo Startup Tribe Programme.

Infobip ha lanciato il suo Startup Tribe Programme nel maggio 2021 per aiutare le startup e le scaleup guidate da una missione a creare e gestire le proprie comunicazioni con i clienti e le strategie di coinvolgimento e sviluppare le proprie attività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:
Marcelo Nahime
Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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