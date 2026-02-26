Infobip si prepara al lancio di AgentOS per l'orchestrazione su larga scala di percorsi autonomi dei clienti gestiti dall'IA

La piattaforma globale di comunicazioni cloud incentrata sull'IA Infobip , che festeggia quest'anno il suo 20 º anniversario , è pronta a lanciare la sua soluzione completamente gestita e con architettura nativa IA AgentOS. La nuova piattaforma si sviluppa a partire dagli agenti IA di recente presentazione di Infobip, la base intelligente per le comunicazioni clienti autonome. AgentOS rappresenta un importante traguardo per l'evoluzione di Infobip da piattaforma di comunicazioni a livello di orchestrazione intelligente per l'era dell'IA, per consentire alle aziende di passare da campagne e flussi di lavoro a interazioni autonome e orientate agli obiettivi.

I modelli di comunicazione IA consentono comunicazioni clienti autonome, un'iper-personalizzazione e contenuti altamente coinvolgenti all'interno di diversi canali.

