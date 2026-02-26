Giornale di Brescia
Business Wire

Infobip si prepara al lancio di AgentOS per l'orchestrazione su larga scala di percorsi autonomi dei clienti gestiti dall'IA

La piattaforma globale di comunicazioni cloud incentrata sull'IA Infobip , che festeggia quest'anno il suo 20 º anniversario , è pronta a lanciare la sua soluzione completamente gestita e con architettura nativa IA AgentOS. La nuova piattaforma si sviluppa a partire dagli agenti IA di recente presentazione di Infobip, la base intelligente per le comunicazioni clienti autonome. AgentOS rappresenta un importante traguardo per l'evoluzione di Infobip da piattaforma di comunicazioni a livello di orchestrazione intelligente per l'era dell'IA, per consentire alle aziende di passare da campagne e flussi di lavoro a interazioni autonome e orientate agli obiettivi.

I modelli di comunicazione IA consentono comunicazioni clienti autonome, un'iper-personalizzazione e contenuti altamente coinvolgenti all'interno di diversi canali.

Per ulteriori informazioni, contattare:
Marcelo Nahime
Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com



