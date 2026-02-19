Infobip riconosciuta come Leader di RCS for Business da Juniper Research

Giornale di Brescia
La piattaforma globale di comunicazioni su cloud Infobip è stata classificata al primo posto come Established Leader nella Leaderboard 2026 di Juniper Research RCS for Business. La società di analisi ha posizionato Infobip in cima all'elenco di 17 fornitori per le sue eccezionali capacità e abilità, per la superiorità dei prodotti e della posizione e l'importante presenza sul mercato.

Juniper Research valuta i fornitori in base a una serie di fattori, tra cui, non via limitativa, la loro portata geografica, la profondità delle collaborazioni, i servizi RCS (Rich Communication Services) a valore aggiunto, le importanti implementazioni RCS e l'innovazione. Secondo Juniper Research, Infobip si distingue per la sua ampia rete di connessioni tra operatori mobili per gli RCS for Business e per la sua ampia portata geografica: Infobip è inoltre il primo fornitore a lanciare la messaggistica RCS attraverso tutti i principali gestori di telefonia negli Stati Uniti.

Per maggiori informazioni, contattare:
Marcelo Nahime
Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com



