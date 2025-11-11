Giornale di Brescia
Business Wire

Infobip prevede un record di 3,9 miliardi di messaggi dei brand durante questa stagione di acquisti, con un aumento del 269% per l'RCS

La piattaforma di comunicazioni globale Infobip prevede uno scambio di oltre 3,9 miliardi di messaggi tra marchi e clienti nel corso di questa stagione di acquisti, con un incremento del 15% su base annua. Tale aumento rispecchia il modo in cui IA, commercio mobile e i canali RCS stiano alimentando esperienze di acquisto più personalizzate.

Il protocollo Rich Communication Services (RCS) rappresenterà il canale in più rapida crescita nel 2025, con un aumento dei volumi che raggiungerà il 161% con il Black Friday e il 269% con il Cyber Monday a livello globale. Gli SMS restano il canale principale di vendita al dettaglio, con quasi 2,7 miliardi di interazioni.

  3. Ricarica la pagina se necessario