Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Infobip ottiene le certificazioni GSMA Open Gateway per le Network API

AA

La piattaforma globale di comunicazioni Infobip ha ricevuto due nuove certificazioni Network API dalla GSMA, nell'ambito del progetto CAMARA. Le certificazioni SIM Swap e Number Verification dimostrano l'impegno di Infobip ad avanzare gli standard globali per le Network API attraverso l'iniziativa GSMA Open Gateway.

Le certificazioni segnano un traguardo significativo per Infobip e i suoi partner telco in tutto il mondo. Le certificazioni convalidano le competenze di Infobip e supportano gli operatori di reti mobili (MNO) nell'ottenere le rispettive certificazioni nell'ambito degli sforzi globali di standardizzazione della GSMA.

Viktorija Radman, Direttore, Crescita e strategia delle telecomunicazioni presso Infobip, ha dichiarato: "Ottenere le certificazioni GSMA per SIM Swap e Number Verification dimostra il nostro sforzo nella creazione di soluzioni sicure e scalabili per gli operatori di tutto il mondo. Come attuatore di CPaaS (Communications Platform as a Service, Piattaforma di comunicazioni come servizio), Infobip è impegnata a promuovere l'adozione da parte delle telco dei nuovi standard globali e a portare i vantaggi delle Network API ai casi d'uso del mondo reale. Con le sue esperienza, collaborazioni e approccio incentrato sugli sviluppatori, Infobip sta aiutando le telco in tutto il mondo a sbloccare nuove opportunità commerciali e accelerare la trasformazione digitale".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni:

Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario