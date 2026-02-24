Giornale di Brescia
Business Wire

Infobip ed ESA rafforzano gli avvisi di impatto di asteroidi con chiamate vocali istantanee

La piattaforma globale di comunicazioni su cloud, Infobip , ha stretto una collaborazione con la Agenzia Spaziale Europea (ESA) per migliorare la comunicazione di avvisi di impatto di asteroidi attraverso le soluzioni Voice API di Infobip . Utilizzando la piattaforma di Infobip, il personale dell'ESA ora riceve chiamate vocali istantanee , permettendo avvisi più rapidi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, relativi a potenziali impatti di asteroidi.

European Space Agency partners with Infobip for asteroid impact alerts.

La comprensione delle traiettorie di asteroidi, particolarmente quelli che si avvicinano alla Terra, noti come oggetti Near-Earth (NEO), è cruciale e urgente. L'impatto di un solo asteroide 65 milioni di anni fa distrusse la maggior parte della vita sulla Terra, pertanto è essenziale che ESA identifichi tutti gli asteroidi pericolosi per comprendere meglio le loro caratteristiche fisiche e le potenziali conseguenze di un impatto.

