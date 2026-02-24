Infobip ed ESA rafforzano gli avvisi di impatto di asteroidi con chiamate vocali istantanee

La piattaforma globale di comunicazioni su cloud, Infobip , ha stretto una collaborazione con la Agenzia Spaziale Europea (ESA) per migliorare la comunicazione di avvisi di impatto di asteroidi attraverso le soluzioni Voice API di Infobip . Utilizzando la piattaforma di Infobip, il personale dell'ESA ora riceve chiamate vocali istantanee , permettendo avvisi più rapidi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, relativi a potenziali impatti di asteroidi.

La comprensione delle traiettorie di asteroidi, particolarmente quelli che si avvicinano alla Terra, noti come oggetti Near-Earth (NEO), è cruciale e urgente. L'impatto di un solo asteroide 65 milioni di anni fa distrusse la maggior parte della vita sulla Terra, pertanto è essenziale che ESA identifichi tutti gli asteroidi pericolosi per comprendere meglio le loro caratteristiche fisiche e le potenziali conseguenze di un impatto.

