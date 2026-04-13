Infobip compie 20 anni: l'era dell'intelligenza artificiale è qui e i prossimi 20 anni iniziano ora

La piattaforma globale di comunicazioni su cloud basata sull'AI Infobip oggi festeggia il 20esimo anniversario della sua fondazione. Con Infobip AgentOS ora attivo e l'AI agentica che passa dalla fase pilota a quella produttiva a livello globale, Infobip entra nel capitolo più significativo nella sua storia.

Fondata il 13 aprile 2006 da Silvio Kutić e Izabel Jelenić a Vodnjan, Croazia, con un prestito di 25.000 euro, Infobip ha raggiunto una valutazione di un miliardo di dollari prima del suo primo round di finanziamento nel 2020, evolvendosi da un servizio SMS di base a una piattaforma di comunicazione omnicanale che comprende oltre 15 canali nativi integrati.

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