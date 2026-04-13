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Infobip compie 20 anni: l'era dell'intelligenza artificiale è qui e i prossimi 20 anni iniziano ora

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La piattaforma globale di comunicazioni su cloud basata sull'AI Infobip oggi festeggia il 20esimo anniversario della sua fondazione. Con Infobip AgentOS ora attivo e l'AI agentica che passa dalla fase pilota a quella produttiva a livello globale, Infobip entra nel capitolo più significativo nella sua storia.

Fondata il 13 aprile 2006 da Silvio Kutić e Izabel Jelenić a Vodnjan, Croazia, con un prestito di 25.000 euro, Infobip ha raggiunto una valutazione di un miliardo di dollari prima del suo primo round di finanziamento nel 2020, evolvendosi da un servizio SMS di base a una piattaforma di comunicazione omnicanale che comprende oltre 15 canali nativi integrati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:
Marcelo Nahime
Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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