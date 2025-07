Infinity Flight Group amplia la sua flotta di addestramento con altri 10 Cessna Skyhawks, rafforzando le capacità di addestramento per i piloti futuri

Textron Aviation Inc. , un società Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato un accordo con Infinity Flight Group per l'acquisto di altri 10 velivoli Cessna Skyhawk , con consegna prevista nel 2027. Infinity Flight Group ha continuamente ampliato la sua flotta negli ultimi tre anni, ordinando un totale complessivo di 35 nuovi Cessna Skyhawks.

Infinity Flight Group expands its training fleet with 10 additional Cessna Skyhawks, boosting training capabilities for future pilots (Photo Credit: Textron Aviation)

Un Cessna Pilot Center certificato, Infinity Flight Group attualmente gestisce 65 velivoli Cessna Skyhawks dalle rispettive basi al Trenton-Mercer Airport di New Jersey e al Treasure Coast Airport di Ft. Pierce, Florida. I nuovi aerei si aggiungeranno all'attuale flotta della scuola di volo di Cessna Skyhawks, potenziandone la capacità di addestrare la prossima generazione di piloti.

