Infineon e HTEC presentano la testa robotica umanoide in occasione dell'evento OktoberTech™ Silicon Valley 2025 di Infineon

La collaborazione di lunga data tra Infineon Technologies AG e HTEC ha raggiunto un nuovo traguardo questo ottobre in occasione dell'edizione OktoberTech™ Silicon Valley 2025 , durante la quale le due aziende hanno presentato la loro testa robotica umanoide con consapevolezza a 360° sviluppata congiuntamente. La tecnologia, che è il risultato di una stretta collaborazione nei settori di ingegneria integrata, fusione dei sensori e integrazione dell'intelligenza artificiale, ha attirato l'attenzione dei partecipanti ed è stata insignita del riconoscimento dell'evento, il Partner Innovation Award .

The Humanoid Robotic Head, developed by HTEC using Infineon technologies, won the Partner Innovation Award at Infineon's OktoberTech event for its innovative 360° multi-sensory awareness and human-interactive robotic capabilities.

La testa robotica rappresenta un importante passo in direzione di macchine più sensibili e reattive.

