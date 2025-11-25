Giornale di Brescia
Infineon e HTEC presentano la testa robotica umanoide in occasione dell'evento OktoberTech™ Silicon Valley 2025 di Infineon

La collaborazione di lunga data tra Infineon Technologies AG e HTEC ha raggiunto un nuovo traguardo questo ottobre in occasione dell'edizione OktoberTech™ Silicon Valley 2025 , durante la quale le due aziende hanno presentato la loro testa robotica umanoide con consapevolezza a 360° sviluppata congiuntamente. La tecnologia, che è il risultato di una stretta collaborazione nei settori di ingegneria integrata, fusione dei sensori e integrazione dell'intelligenza artificiale, ha attirato l'attenzione dei partecipanti ed è stata insignita del riconoscimento dell'evento, il Partner Innovation Award .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251125385467/it/

The Humanoid Robotic Head, developed by HTEC using Infineon technologies, won the Partner Innovation Award at Infineon's OktoberTech event for its innovative 360° multi-sensory awareness and human-interactive robotic capabilities.

La testa robotica rappresenta un importante passo in direzione di macchine più sensibili e reattive.

