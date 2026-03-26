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India: il mercato del fotovoltaico in forte espansione

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L'espansione dell'energia fotovoltaica si sta allargando in tutto il mondo. L'India, in particolare, sta vivendo una rapida crescita grazie a programmi di finanziamento statale, incentivi fiscali, sovvenzioni e prestiti green offerti dalle banche. Nel 2025, sono stati aggiunti 37,5 gigawatt, un aumento del 50 percento rispetto all'anno precedente. Il budget 2026 prevede l'installazione di una potenza compresa tra 45 e 50 gigawatt, che permetterà al Paese più popolato al mondo di diventare il secondo mercato fotovoltaico più grande del pianeta. Intersolar Europe sposterà l'attenzione sul Paese dell'Asia meridionale dal 23 al 25 giugno a Monaco. L'India è un mercato in forte espansione per l'industria internazionale del fotovoltaico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260326773644/it/

A large number of interested visitors attended Intersolar India – a key industry event in India since 2009. (©Solar Promotion GmbH)

A large number of interested visitors attended Intersolar India – a key industry event in India since 2009. (©Solar Promotion GmbH)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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RYSM | Schlesische Straße 26/c4 |10997 Berlin
Roberto Freiberger | Tel.: +49 163 8430 943
roberto.freiberger@rysm.com

Solar Promotion GmbH | P.O. Box 100 170 | 75101 Pforzheim
Peggy Härter-Zilay | Tel.: +49 7231 58598-240
haerter-zilay@solarpromotion.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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