Indero annuncia un metodo innovativo per la valutazione iniziale di farmaci topici utilizzando l'espressione genica quantitativa

Indero è lieta di annunciare la conclusione di uno studio di successo finanziato internamente che introduce un nuovo approccio alla valutazione di nuove entità chimiche (NCE,) nella ricerca clinica in fase iniziale. Questo metodo innovativo utilizza l'analisi dell'espressione genica quantitativa per valutare l'efficacia di un farmaco in modo rapido ed economico.

Il Dr. Robert Bissonnette, Presidente esecutivo e Fondatore di Indero, che ha avviato e condotto lo studio, ha condiviso il suo entusiasmo sui risultati:

“Il nostro obiettivo è stato ripensare il metodo di ricerca di farmaci topici negli studi clinici di fase iniziale. I risultati di questa ricerca dimostrano che il microdosaggio per solo 3 giorni è in grado di fornire segnali significativi di efficacia. Entro solo 24 ore, abbiamo osservato alterazioni nell'espressione genica dopo aver applicato una microdose di corticosteroide a media potenza sulla cute dei pazienti. Entro 72 ore, abbiamo assistito a una riduzione significativa dei biomarcatori specifici Th2, Th22 e Th17. Questo risultato è esattamente ciò che speravamo di ottenere e apre la strada a strategie di sviluppo di farmaci più rapide e intelligenti, dimostrando il potenziale per l'utilizzo efficace di questo metodo in studi iniziali di fase 1”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251112795150/it/

Per maggiori informazioni:

Valerie Coveney

Esperta di comunicazioni

Indero

Vcoveney@inderocro.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire