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Incyte rende noto che oltre 20 abstract sono stati accettati per la presentazione al Congresso 2026 della European Hematology Association (EHA)

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha reso noto che i dati provenienti da principali programmi delle sue divisioni di Ematologia e Oncologia saranno presentati al Congresso 2026 della European Hematology Association (EHA), che si terrà dall'11 al 14 giugno a Stoccolma, Svezia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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