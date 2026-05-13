Incyte rende noto che oltre 20 abstract sono stati accettati per la presentazione al Congresso 2026 della European Hematology Association (EHA)

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha reso noto che i dati provenienti da principali programmi delle sue divisioni di Ematologia e Oncologia saranno presentati al Congresso 2026 della European Hematology Association (EHA), che si terrà dall'11 al 14 giugno a Stoccolma, Svezia.

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