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Incyte presenterà gli ultimi dati sull'idrosadenite suppurativa (HS) al Meeting annuale 2026 della American Academy of Dermatology (AAD)

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Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che i dati provenienti da programmi importanti nella sua serie franchise Inflammation and Autoimmunity (IAI) verranno presentati al Meeting annuale 2026 della American Academy of Dermatology (AAD), che si svolgerà a Denver dal 27 al 31 marzo 2026.

“All'AAD 2026, presenteremo gli ultimi risultati ottenuti in 54 settimane dal programma di Fase 3 STOP‑HS di valutazione del povorcitinib nell'idrosadenite suppurativa (HS)”, ha annunciato Jim Lee, M.D., Ph.D., Vicepresidente del Gruppo, Inflammation and Autoimmunity, Incyte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
media@incyte.com

Investitori
ir@incyte.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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