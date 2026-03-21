Incyte presenterà gli ultimi dati sull'idrosadenite suppurativa (HS) al Meeting annuale 2026 della American Academy of Dermatology (AAD)

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che i dati provenienti da programmi importanti nella sua serie franchise Inflammation and Autoimmunity (IAI) verranno presentati al Meeting annuale 2026 della American Academy of Dermatology (AAD), che si svolgerà a Denver dal 27 al 31 marzo 2026.

“All'AAD 2026, presenteremo gli ultimi risultati ottenuti in 54 settimane dal programma di Fase 3 STOP‑HS di valutazione del povorcitinib nell'idrosadenite suppurativa (HS)”, ha annunciato Jim Lee, M.D., Ph.D., Vicepresidente del Gruppo, Inflammation and Autoimmunity, Incyte.

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