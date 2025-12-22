Incyte Japan annuncia l'approvazione per Minjuvi® (tafasitamab) in combinazione con rituximab e lenalidomide nel trattamento del linfoma follicolare recidivante o refrattario

Incyte Biosciences Japan G.K. oggi annuncia di aver ottenuto dal Ministero giapponese della salute, del lavoro e del welfare (MHLW) l'approvazione per Minjuvi ® (tafasitamab) in combinazione con rituximab e lenalidomide nei pazienti adulti con linfoma follicolare recidivante o refrattario (2L+ FL).

"L'approvazione odierna per Minjuvi in combinazione con rituximab e lenalidomide rappresenta un risultato importante, in quanto prima combinazione immunoterapica con doppio target CD19/CD20 nel linfoma follicolare (LF) recidivante o refrattario in Giappone", è il commento di Yasuyuki Ishida, direttore generale di Incyte Biosciences Japan. "Migliorando la sopravvivenza libera da progressione, Minjuvi offre un'opzione non chemioterapica ai pazienti idonei affetti da questa patologia recidivante o refrattaria. È un'approvazione che sottolinea il nostro impegno mirato a colmare i divari terapeutici per i pazienti e le famiglie in Giappone affetti da questa patologia così problematica".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251221066332/it/

Contatti con Incyte:

Media

media@incyte.com

Investitori

ir@incyte.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire