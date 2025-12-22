Giornale di Brescia
Incyte Japan annuncia l'approvazione di Zynyz® (retifanlimab) per il trattamento di prima linea del cancro anale in fase avanzata

Incyte Biosciences Japan G.K. ha annunciato oggi l'approvazione da parte del Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW) di Zynyz ® (retifanlimab) in combinazione con carboplatino e paclitaxel (terapia chemioterapica a base di platino) per il trattamento di prima linea del carcinoma a cellule squamose in fase avanzata del canale anale (SCAC).

"L'approvazione di oggi segna un importante traguardo per i pazienti affetti da cancro anale allo stadio avanzato in Giappone: l'approvazione da parte del MHLW di Zynyz come primo e unico trattamento di prima linea dello SCAC", ha affermato Yasuyuki Ishida, Direttore generale, Incyte Biosciences Japan G.K. "Con l'offerta della terapia combinata alla chemioterapia, Zynyz offre un nuovo percorso vitale per i pazienti che si trovano ad affrontare questa patologia complessa, rispondendo a un'importante esigenza insoddisfatta nella cura del cancro per i pazienti affetti da SCAC e per le loro famiglie".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti di Incyte:

M edia
media@incyte.com

Investitori
ir@incyte.com



