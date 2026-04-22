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Incyte evidenzia i nuovi dati su tafasitamab forniti dallo studio di fase 3 al Meeting annuale 2026 della American Society of Clinical Oncology (ASCO)

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Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha reso noto che i risultati completi dello studio clinico di fase 3 volto a valutare tafasitamab (Monjuvi ® /Minjuvi ® ) come trattamento di prima linea nel linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) saranno presentati in una relazione orale al Meeting annuale 2026 della American Society of Clinical Oncology (ASCO), che si svolgerà a Chicago dal 29 maggio al 2 giugno 2026.

“I risultati positivi dello studio di fase 3 frontMIND su tafasitamab in pazienti con una diagnosi recente di linfoma diffuso a grandi cellule B sottolineano l'impegno continuo di Incyte nell'avanzare nuovi approcci diversificati con il potenziale di avere un impatto positivo sulla vita dei pazienti”, ha dichiarato Pablo J. Cagnoni, M.D., Presidente e Responsabile globale di Ricerca e Sviluppo di Incyte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
media@incyte.com

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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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