Incyte annuncia risultati di fase 1 per il suo anticorpo bispecifico TGFβR2×PD-1 nel tumore colorettale in stadio avanzato e per l'inibitore KRAS G12D nell'adenocarcinoma duttale pancreatico in stadio avanzato

Incyte (Nasdaq:INCY) ha annunciato i primi dati clinici per la valutazione del suo anticorpo bispecifico TGFβR2×PD-1 (INCA33890) nei pazienti con carcinoma colorettale con stabilità microsatellitare (MSS), e del suo inibitore orale KRAS G12D potente, selettivo e biodisponibile (INCB161734) nei pazienti con mutazioni KRAS G12D, in particolare nell'adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

