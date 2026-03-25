Incyte annuncia le nomine dei dirigenti esecutivi

Incyte (NASDAQ:INCY) ha annunciato oggi alcune nomine di nuovi dirigenti ai vertici dell'azienda per sostenere l'orientamento strategico e i piani di crescita a lungo termine della Società.

Pablo J. Cagnoni, M.D., è stato nominato Presidente di Incyte e Responsabile globale della divisione Ricerca e Sviluppo. In questo ruolo, il Dr. Cagnoni manterrà la responsabilità per la R&S, supportando inoltre la pianificazione strategica e l'esecuzione materiale a livello aziendale. Sotto la guida scientifica del Dr. Cagnoni, la divisione R&S di Incyte ha fatto notevoli passi avanti, compreso l'avanzamento dei nostri programmi dedicati all'anticorpo mutCALR, al povorcitinib, al CDK2, al KRAS G12D e al TGFßR2xPD1. Il Dr. Cagnoni ha inoltre continuato a rafforzare le modalità di conduzione delle attività R&S di Incyte, introducendo una nuova struttura, nuovi processi e tecnologie innovative per migliorare la produttività e mantenere la competitività di Incyte.

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