Incyte annuncia l'approvazione da parte della Commissione europea di Zynyz® (retifanlimab) come terapia di prima linea del carcinoma anale a cellule squamose (SCAC) in fase avanzata
Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che la Commissione europea (CE) ha approvato Zynyz ® (retifanlimab) in combinazione con carboplatino e paclitaxel (chemioterapia a base di platino) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma anale squamoso metastatico o ricorrente e livello locale (SCAC).
