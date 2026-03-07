Incyte annuncia l'approvazione da parte della Commissione europea di Zynyz® (retifanlimab) come terapia di prima linea del carcinoma anale a cellule squamose (SCAC) in fase avanzata

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che la Commissione europea (CE) ha approvato Zynyz ® (retifanlimab) in combinazione con carboplatino e paclitaxel (chemioterapia a base di platino) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma anale squamoso metastatico o ricorrente e livello locale (SCAC).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

