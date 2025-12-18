Giornale di Brescia
Incyte annuncia l'approvazione da parte della Commissione europea di Minjuvi® (tafasitamab) per il trattamento del linfoma follicolare recidivante o refrattario

Incyte (Nasdaq:INCY) ha annunciato oggi che la Commissione europea (CE) ha approvato Minjuvi ® (tafasitamab) in combinazione con lenalidomide e rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) recidivante o refrattario (Grado 1-3a) dopo almeno una linea di terapia sistemica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

