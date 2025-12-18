Incyte annuncia l'approvazione da parte della Commissione europea di Minjuvi® (tafasitamab) per il trattamento del linfoma follicolare recidivante o refrattario

Incyte (Nasdaq:INCY) ha annunciato oggi che la Commissione europea (CE) ha approvato Minjuvi ® (tafasitamab) in combinazione con lenalidomide e rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) recidivante o refrattario (Grado 1-3a) dopo almeno una linea di terapia sistemica.

