Incyte annuncia i primi risultati positivi dallo studio pivotale di Tafasitamab (Monjuvi® /Minjuvi®) come trattamento di prima linea per il linfoma diffuso a grandi cellule B

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato i più importanti risultati positivi dallo studio clinico di fase 3 frontMIND volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di tafasitamab (Monjuvi ® /Minjuvi ® ), un anticorpo monoclonale umanizzato Fc-modificato citolitico avente come bersaglio il CD19 in aggiunta a R-CHOP (rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone) rispetto a R-CHOP in monoterapia come trattamento di prima linea per adulti con diagnosi recente di linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) con un punteggio International Prognostic Index (IPI) pari a tre-cinque (3-5) per pazienti di età superiore ai 60 anni, o con IPI regolato secondo l'età (aaIPI) da due o tre (2-3) per pazienti di età inferiore o pari a 60 anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

