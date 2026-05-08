Incyte annuncia dati a lungo termine relativi allo studio di fase 3 TRuE-AD4l di 24 settimana sulla crema Opzelura® (ruxolitinib) in soggetti adulti affetti da dermatite atopica moderata

Incyte (Nasdaq:INCY) ha annunciato oggi i dati finali su 24 settimane dello studio di Fase 3 TRuE-AD4 che valuta l'efficacia e la sicurezza della crema Opzelura ® (ruxolitinib) in adulti affetti da dermatite atopica (AD) moderata che avevano registrato una risposta inadeguata, intolleranza o controindicazioni ai trattamenti con corticosteroidi topici (TCS) e inibitori topici della calcineurina (TCI).