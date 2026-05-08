Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Incyte annuncia dati a lungo termine relativi allo studio di fase 3 TRuE-AD4l di 24 settimana sulla crema Opzelura® (ruxolitinib) in soggetti adulti affetti da dermatite atopica moderata

Incyte (Nasdaq:INCY) ha annunciato oggi i dati finali su 24 settimane dello studio di Fase 3 TRuE-AD4 che valuta l'efficacia e la sicurezza della crema Opzelura ® (ruxolitinib) in adulti affetti da dermatite atopica (AD) moderata che avevano registrato una risposta inadeguata, intolleranza o controindicazioni ai trattamenti con corticosteroidi topici (TCS) e inibitori topici della calcineurina (TCI).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media
media@incyte.com

Contatto con gli investitori
ir@incyte.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...