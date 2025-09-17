Incyte all'EADV 2025 annuncia nuovi dati di fase 3, settimana 24, del programma di studi clinici STOP-HS con povorcitinib nell'idrosadenite suppurativa

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato nuovi dati provvisori relativi alla settimana 24 per la valutazione di sicurezza ed efficacia di povorcitinib (INCB54707), un inibitore orale a piccole molecole altamente selettivo di JAK1, dal programma di studi clinici pivot di fase 3 STOP-HS nei pazienti adulti (≥18 anni) con idrosadenite suppurativa (HS) da moderata a grave.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250916418195/it/

Media

media@incyte.com

Investitori

ir@incyte.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire