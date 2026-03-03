Incode è la prima azienda ad ottenere il massimo livello di test indipendente sulla sicurezza dell'identità di iBeta sia su iOS che su Android con un indice di errore pari a 0%

Incode Technologies, Inc., il leader globale nella sicurezza dell'identità e nella prevenzione delle frodi, oggi ha annunciato che il test PAD iBeta ha confermato che la tecnologia di face liveness di Incode raggiunge la conformità Level 3 Presentation Attack Detection (PAD, rilevamento degli attacchi di presentazione facciale) nell'ambito dell'ISO/IEC 30107-3.

"Siamo la prima azienda a ottenere in modo indipendente la conformità iBeta Level 3 sia su iOS che su Android, con zero errori e senza aggiungere attrito per gli utenti", ha spiegato Ricardo Amper, Fondatore e CEO di Incode .

