In vista delle prossime festività, Visa identifica cinque forze trasformative che ridefiniscono la sicurezza globale dei pagamenti

Per celebrare la Settimana internazionale della consapevolezza delle frodi, Visa (NYSE: V) oggi ha rilasciato il suo Fall 2025 Biannual Threats Report (Rapporto semestrale sulle minacce dell'autunno 2025), rivelando cinque forze che stanno trasformando lo scenario globale della sicurezza dei pagamenti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251120688576/it/

Il rapporto, prodotto dal team Payment Ecosystem Risk and Control (PERC, Rischio e controllo dell'ecosistema dei pagamenti) di Visa, si basa sulle conoscenze della rete globale di Visa per identificare come le operazioni criminali si stanno evolvendo con rapidità, dimensioni e sofisticazione senza precedenti.

"L'ecosistema dei pagamenti sta assistendo a un cambio di paradigma nelle modalità di esecuzione delle frodi", ha dichiarato Paul Fabara, Direttore del rischio e dei servizi clienti per Visa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251120688576/it/

Contatto per i media

Meg Omecene, momecene@visa.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire