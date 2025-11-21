Giornale di Brescia
Business Wire

In vista delle prossime festività, Visa identifica cinque forze trasformative che ridefiniscono la sicurezza globale dei pagamenti

Per celebrare la Settimana internazionale della consapevolezza delle frodi, Visa (NYSE: V) oggi ha rilasciato il suo Fall 2025 Biannual Threats Report (Rapporto semestrale sulle minacce dell'autunno 2025), rivelando cinque forze che stanno trasformando lo scenario globale della sicurezza dei pagamenti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251120688576/it/

Il rapporto, prodotto dal team Payment Ecosystem Risk and Control (PERC, Rischio e controllo dell'ecosistema dei pagamenti) di Visa, si basa sulle conoscenze della rete globale di Visa per identificare come le operazioni criminali si stanno evolvendo con rapidità, dimensioni e sofisticazione senza precedenti.

"L'ecosistema dei pagamenti sta assistendo a un cambio di paradigma nelle modalità di esecuzione delle frodi", ha dichiarato Paul Fabara, Direttore del rischio e dei servizi clienti per Visa.

